Onvoldoende tv-camera’s voor Eupen-Gent: dan toch geen VAR in kwartfinales Croky Cup

De videoref zou normaal gezien in de kwartfinales van Croky Cup zijn intrede maken. Maar de wedstrijd tussen Eupen en AA Gent wordt niet rechtstreeks uitgezonden op tv. Daardoor beschikt de VAR aan de Eupense Kehrweg over te weinig beelden en camerastandpunten om cruciale fases te beoordelen. De andere drie wedstrijden zijn wel te bekijken op televisie, waardoor er wel voldoende beelden zijn voor de VAR. Toch zal de videoref ook in die wedstrijden niet assisteren. De Pro League wil de competitie eerlijk laten verlopen. Iedereen moet met dezelfde wapens kunnen strijden. In de halve eindstrijd zal de VAR wel ten tonele verschijnen.

Het bekerprogramma:

Woensdag 3 maart

18.00 Eupen - AA Gent

20.45 Anderlecht - Cercle Brugge

Donderdag 4 maart

18.00 KRC Genk - KV Mechelen

20.45 Standard - Club Brugge