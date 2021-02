Antwerpen

“Er is geen enkele indicatie dat er persoonlijke verrijking was van El Kaouakibi ten nadele van Let’s Go Urban.” Tot deze conclusie komt advocaat Johan Vande Lanotte, voormalig minister en sp.a-kopstuk. Dat juist hij zich nu aan dit dossier verbindt, speelt in het voordeel van Sihame El Kaouakibi in deze perceptieoorlog.