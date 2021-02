Een nieuw tijdschrift lanceren ten tijde van corona, dan dreigt de hele lancering onder te sneeuwen. Maar met Chapter breekt initiatiefnemer Luc Daelemans potten. Het is een risico, maar op een berekende manier neemt fotograaf Daelemans de lezer mee in een cultureel verhaal, weg van de snelle hap op sociale media. Chapter is wat de LP is voor de muziekindustrie. Je moet ervoor gaan zitten.