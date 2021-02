Sport op school in coronatijden: darts als lichamelijke opvoeding in Herk-de-Stad. — © TV Limburg

Dartsport wint aan populariteit in onze provincie. De Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad nemen darts op in het lessenpakket van Lichamelijke opvoeding. De sportlessen moeten coronaproof verlopen. Darts is een individuele sport en dus de ideale ontspanning voor de leerlingen in deze moeilijke tijden.