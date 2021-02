Onbekenden pleegden een woninginbraak in de Alfons Jeurissenstraat in Diepenbeek. Dat werd maandag om 11.50 uur gemeld. De buit is nog niet bekend.

Ook in de Sint-Servatiusstraat werd ingebroken. Dat stelden ze zondag om 20 uur vast. De daders geraakten via een raam op de eerste verdieping binnen en stalen juwelen. ppn