Rallycross op de Duivelsberg in Opgrimbie. Komt hier binnenkort een bikepark? — © JEFFREY GAENS

Nieuwe U-bocht in de geschiedenis van de Duivelsberg in Maasmechelen. Cycling Vlaanderen wil het rallycrosscircuit uitbouwen tot een wielercentrum. “Een fenomenale site, jammer dat we dit nu pas ontdekt hebben.”