PODCAST. De Frituurmoord: hoe een tragisch ongeval plots moord bleek

In de tweede zaak van de HBvL-misdaadpodcast ‘Van Moord tot Verdict’ belichten we de frituurmoord uit 2006. — © Mark DREESEN

In de tweede zaak van de HBvL-misdaadpodcast ‘Van Moord tot Verdict’ belichten we de frituurmoord uit 2006. Maaseikenaar Jacky Roussard sterft in juli van dat jaar wanneer hij het vuilnis naar de afvalcontainer brengt.

Beluister hier deel 1 van ‘De Frituurmoord’. Deel 2 verschijnt morgen.

Na de eerste driedelige aflevering rond de moord van de Tongerse juwelier Stephan Peigneux op zijn vrouw Brigitte Bex trekken we dit keer met de luisteraar naar het noordoosten van de provincie in 2006. Aan de Heirweg in Maaseik ligt ’t Lekkerbekje. Een kleine, maar gezellige frituur met veel cliënteel. Uitbaters zijn Manuela en haar man Jacky Roussard. Zij namen de zaak een jaar eerder over. De zaken gaan goed. Jeugdvriend Mathy springt regelmatig in de bres om hen te helpen. Want als beroepsmilitair en vrijwilliger bij brandweer en ambulance spendeert Jacky veel van zijn vrije tijd op de kazerne in Maaseik.

Afvalcontainer

12 juli, een woensdagavond. De frituur gaat sluiten wanneer buurman Davy Hendrikx thuiskomt van zijn werk in Genk. Hij trekt naar zijn appartement boven de frituur wanneer Manuela en Jacky aan het opruimen zijn. Davy twijfelt of hij een pintje gaat drinken in café De Vagant in het centrum van Maaseik. Maar hij beslist thuis te blijven en zet de televisie op.

Niet veel later hoort de bovenbuur een luide slag. Hij denkt onmiddellijk aan het zware, ijzeren deksel van de grote afvalcontainer. Die staat helemaal op het einde van het koertje achter de frituur. Daarna hoort Davy hoe Manuela hem blijft roepen. Ze schreeuwt dat er iets ergs met haar man Jacky is gebeurd. Ze vraagt de buurman om te gaan kijken. Davy doet zijn kleren aan en wandelt naar de container. Daar ziet hij de echtgenoot liggen. De friturist geeft geen teken van leven. Omdat achter zijn hoofd ook bloed te zien is, geeft de bovenbuur aan Manuela de opdracht om de ambulance te bellen.

Schokkende ontdekking

Wanneer de ambulanciers toekomen, zien ze dat het om hun collega en vriend gaat. Ze proberen meer dan een half uur lang om Jacky te reanimeren, maar kunnen hem niet redden. De verslagenheid is enorm. De beroepsmilitair is amper 42 jaar wanneer hij sterft. Een hartaanval gevolgd door een slechte val, denkt iedereen. Zo ook de familie.

Het lichaam gaat niet naar de begrafenisondernemer. De ambulanciers maken er een erezaak van dat hun collega en vriend met hen naar het ziekenhuis gaat. Zodat ze hem daar kunnen wassen. En het is hier dat ze ’s nachts een schokkende ontdekking doen. In de ochtend na het overlijden van Jacky opent de politie een onderzoek naar moord.

Hoe het kwaad opzet werd ontdekt en wie achter de moord zit, kan je vanaf nu horen in de tweede episode van ‘Van Moord tot Verdict: de Frituurmoord’.

Luister nu gratis naar ‘Van Moord tot Verdict’, episode 2: ‘De Frituurmoord’ in onze app, via hbvl.be/podcast of via Spotify, iTunes, Google Podcasts, Pocket Cast, Podcast Addict, ...

Reageren? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be

Benieuwd naar meer van onze podcasts? In deze playlists (maar ook in bovengenoemde apps) ontdek je meer van ons werk: