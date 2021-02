Westerlo-voetballer Tuur Dierckx is maandag voor de politierechtbank in Antwerpen moeten verschijnen voor het organiseren van een lockdownfeestje in zijn appartement. De procureur vorderde drie maanden cel en 4.000 euro boete. Voor zijn veertien gasten, onder wie nog vier profvoetballers uit 1B, werd twee maanden cel en 2.400 euro boete geëist.