COLUMN Henri Bots: Een kleine deugddoende boodschap

Neen, ik zit niet in het kleinste kamertje. Ik wil wel een leuk initiatief onder de aandacht brengen. In bijna iedere huiskamer hing er vroeger wel ergens een spreuk: “Wie werkt voor vrouw en kind en wordt door hen bemind: ’t is vader”. Ook voor de moeders was er dergelijke spreuk, maar vaak werd de aandacht afgeleid naar die ingekaderde poster waarop slechts één oog u vanuit een driehoek vermanend aankeek met de tekst : “God ziet u. Hier vloekt men niet”.

Tot voor enkele jaren stond er aan de rotonde bij Dr. Vandevenne in Bree een groot zwart oud schoolbord met daarop een leuke zin geschreven die wekelijks wijzigde. Je zou alleen al voor die spreuk naar 'het rond punt' gereden zijn. Soms was het een wijsheid, soms een vermaning, maar telkens weer verrassend om te lezen en er even over te mijmeren. Maar de schrijver verhuisde en het bord kreeg een nieuwe bestemming in Hamont waar een jonger iemand probeerde de traditie voort te zetten.

Tijdens de lockdown werden in Bocholt vele vensters voorzien van een bemoedigende spreuk, aangebracht in sierlijke kalligrafie. Eerst waren het veelal handelaars die hun ramen versierden, maar nadien deelden ook particulieren hun vensters als klankbord met bemoedigende woorden om de crisis aangenamer te maken. Nu vinden we in Bocholt op een zestal plaatsen een groot bord onder impuls van Veerkrachtig Bocholt en I love Bocholt in samenwerking met Lettering for life: “Waarom moeilijk doen als het ook SAMEN kan” of “Je moet niet uit een kraan komen om een SPETTER te zijn” of “de goedkoopste facelift is je GLIMLACH” . Het is een prachtig initiatief en alle Bocholtenaren kunnen hun tekstsuggesties doorsturen naar het huis van de gemeente. Het zijn hoopgevende boodschappen in deze bizarre tijd. Ze helpen ons vol te houden!

Mocht er een of ander restaurant behoefte hebben aan een ludieke tekst, dan krijgen ze deze van mij alvast cadeau : “Ik vouw mijn handjes samen en doe mijn oogjes dicht en hoop dat na het ‘Amen’ nog alles op mijn bordje ligt”. Die zaak gaan we als eerste bezoeken van zodra het weer mag! Smakelijk!