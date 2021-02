Real Madrid kan woensdag om 21 uur tijdens de uitwedstrijd tegen Atalanta in de achtste finales van de Champions League niet rekenen op Karim Benzema. De Franse spits is niet op tijd hersteld van een enkelblessure en zit niet in de wedstrijdselectie van coach Zinédine Zidane. Ook Eden Hazard ontbreekt nog. In totaal ontbreken negen spelers.