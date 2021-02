Frans danceduo Daft Punk van “Harder, Better, Faster, Stronger” stopt ermee

Daft Punk gaat uit elkaar. Dat kondigde het danceduo maandagmiddag aan op zijn Facebookpagina. De twee Fransmannen scoorden verschillende wereldwijde hits, waaronder “One More Time”, “Around the World”, “Harder, Better, Faster, Stronger” en “Get Lucky”.

Thomas Bangalter and Guy-Manuel de Homem-Christo zetten ‘Daft Punk’ stop. Al in 1993 was het duo actief in Parijs, waar ze house herdefinieerden op z’n Frans. Pas in 1997 kwam hun eerste album, Homework, uit. Het was een mijlpaal, met onvergetelijke nummers als ‘Around the world’ en ‘Da funk.’

Hun kenmerkende robotoutfits doken op voor de release van opvolger Discovery in 2001. De hits ‘One more time’ en ‘Harder, better, faster, stronger’ bevestigden hun status als wereldsterren. Onvergetelijk zijn ook de videoclips bij die plaat: korte maar heerlijke anime-afleveringen die samen een groot verhaal met een even amusante als slimme plot vormen.

De jaren nadien bleef de groep alomtegenwoordig in de collectieve verbeelding, met hun derde album Human after all, de live LP Alive 2007 en de soundtrack voor Tron: Legacy.

