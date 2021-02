Koekoekstraat in Membruggen tijdelijk afgesloten voor paddenoversteek

Ook dit jaar vindt in de Koekoekstraat in Membruggen de actie ‘paddenoversteek’ plaats. Na hun winterslaap starten de padden in dit bronnengebied hun trektocht richting poel of Molenbeek om eieren te leggen. De trekperiode start na de laatste vorstdagen en duurt enkele weken. Om die reden werd de straat zopas tijdelijk afgesloten.

Om de padden bescherming te bieden tijdens het oversteken van de Koekoekstraat wordt ook dit jaar een gedeelte van de weg afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. “Dit verbod wordt enkele weken aangehouden, totdat de diertjes de oversteek gemaakt hebben” luidt het bij de gemeentelijke milieudienst.

In het resterende deel van de straat wordt een snelheidsbeperking van 30 km/u ingevoerd. “We vragen met aandrang deze maximum snelheid te respecteren en indien mogelijk zelfs de Koekoekstraat te vermijden” adviseert het gemeentebestuur, dat de aangrenzende inwoners vraagt om de paddenpopulatie te helpen met de overtocht. “Op die manier kunnen we samen de weinige amfibieën redden die nog voorkomen in Riemst en Membruggen en dragen we ons steentje bij tot het behoud van de biodiversiteit in onze gemeente.”