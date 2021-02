400 wandelaars voor goede doelen van LEO Club Haspengouw

Door corona werd Leo Club Haspengouw gedwongen om creatief uit de hoek te komen om fundraisers voor haar goede doelen te organiseren. Na virtuele Sint-bezoeken en de digitale verkoop van haar huismerk ‘Leoncello’ was het tijd voor iets nieuws: een interactieve wandeling met QR-codes. Voor velen een verademing na de zoveelste doordeweekse lockdown-wandeling.

De winterwandeling startte bij de parel van Haspengouw: het doorkijkkerkje van Borgloon en werd voorzien van speciale QR-codes. Deelnemers konden tijdens de Krokusvakantie de codes scannen langs het parcours om raadsels op te lossen én de LEO club beter te leren kennen. Uiteraard kon ook een apero-pakket niet ontbreken om de wandeling in schoonheid af te sluiten.De eerste editie van de wnterwandeling van LEO Club Haspengouw blijkt een groot succes! Met de steun van bijna 400 wandelaars kunnen de LEO’s paasverrassingen voorzien voor Sint-Vincentius en KHioo Alken en snoezelmateriaal aankopen voor kinderen met een beperking bij Lokadeez.LEO Club Haspengouw is een club van jongeren tussen 18 en 30 jaar binnen het internationale LEO-netwerk. De club zet zich in voor lokale goede doelen met een focus op kinderen en jongeren.