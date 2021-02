Ham

Op 12 februari vierden de leerlingen van De Klimop carnaval op school. Elke klas deed dat met zijn eigen klasbubbel. Dit was natuurlijk niet hetzelfde als andere jaren, maar het plezier was er zeker niet minder om. Ook kregen de leerlingen chips en drankje aangeboden door het oudercomité. "Hopelijk kunnen we dit volgend jaar terug met alle klassen samen vieren", klinkt het.