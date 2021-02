VC Jekervallei Sluizen breidt gratis jeugdvoetbal uit

“Het is voor mij onbegrijpelijk dat op ons niveau (3e provinciale) wel duizenden euro’s aan spelerslonen kunnen betaald worden, maar een jeugdspeler de club helemaal niks mag kosten", vertelt voorzitter Peter Nelissen van VC Jekervallei Sluizen. "Ik hoor vaak van clubs dat er berekeningen worden gemaakt van wat een jeugdspeler jaarlijks kost. Maar men vergeet hier wel gemakshalve bij te vertellen wat zo’n jeugdspeler financieel bijbrengt per jaar. Denk maar aan mama, papa, oma, opa, … die wekelijks inkomgelden betalen, consumeren in kantines, naar eetdagen komen, wafel- of tombolaverkoop die de meeste clubs organiseren. Bovendien hebben de meeste jeugdploegen een eigen shirtsponsor, deze wordt ook niet mee opgenomen in de kostenberekening. In tegenstelling tot ons bescheiden niveau is het dan wel vanzelfsprekend dat dit op hogere niveaus (nationale) niet mogelijk is, vermits zij veel meer leden, veel hogere kosten en veel gediplomeerde trainers hebben. Naar mijn mening is het dus volkomen terecht dat voor deze professionele opleidingen kosten en lidgelden worden aangerekend. Uit ons eerste jaar ervaring kunnen wij concluderen dat het gratis jeugdvoetbal ons financieel niks heeft bijgebracht, maar ook slechts bitter weinig heeft gekost. Dus vinden wij dat dit een topinvestering is! Ook zullen de supporters van jeugdwedstrijden geen inkomgelden moeten betalen. Zij mogen gratis genieten van de kunsten van onze kleine helden. Natuurlijk zijn we onze geweldige partners zeer dankbaar om, samen met ons, hun schouders onder dit project te steken. Wij zijn ook enorm trots dat zowel trainers, jeugdtrainers en spelers allemaal Tongenaren zijn. Dit zorgt voor een groot samenhorigheidsgevoel. Ons project zal helemaal geslaagd zijn wanneer de dag aanbreekt dat één van onze jeugdspelers kan doorgroeien naar het A-team. Het is onze grote droom om dit te kunnen verwezenlijken. Ik denk dat door toedoen van COVID-19 het voetbal op lagere niveaus aan een drastische verandering toe is. De hoge verloningen worden stilaan fataal voor meerdere clubs. Hopelijk zal er in de toekomst op deze niveaus terug gevoetbald worden met passie voor het spelletje, en niet meer voor de centen."