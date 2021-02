As kleurt toch rood-geel-groen

Ook in deze coronatijden lieten de Asserbakken de Asserse carnavalsvierders niet in de steek. Onder het motto : 'Carnaval 2021 d’As anders' werden er enkele leuke acties via sociale media uitgewerkt, zodat het carnaval niet zomaar voorbij zou gaan.

Het prinsenpaar Boud I en Eva I, die een jaartje langer aan de macht mochten blijven, deden een oproep naar de Asserse jeugd om zich te verkleden en hiervan foto’s te posten. Uiteraard werden er prachtige prijzen voorzien.Verder kon iedereen z’n top-3 van carnavalsnummers doorgeven. Met deze top werd er een exclusieve mix gemaakt door huis-DJ Bèr-Total. Deze mix kwam op zondag 21 februari online, de dag dat dit jaar normaal de carnavalstoet door de straten van de gemeente zou trekken.Ook werd er een oproep geplaatst om de straten kleurrijk te versieren in de carnavalskleuren rood, geel en groen tijdens deze eerste zonnige lentedagen van 18 graden. Het gemeentebestuur gaf het goede voorbeeld door het gemeentehuis in deze feestkleuren uit te lichten. En de Asserse carnavalsvlaggen op meerdere plekken uit te hangen.Zo werd het 40e carnavalsseizoen van de Asserbakken toch nog coronaproof en op een ludieke manier gevierd. Nu is het dus uitkijken naar 10 november wanneer 'Awd op Now' plaatsvindt. Hopelijk kan dit allemaal terug plaatsvinden in normale omstandigheden.