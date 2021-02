Zonnige afsluiting van negen dagen wandelplezier bij Bos- en Heikabouters

Zondag was de laatste dag van negen dagen wandelplezier van de Bos- en Heikabouters in samenwerking met Een Hart voor Limburg.

De eerste wandelweek was een groot succes ondanks sneeuw en ijzige koude. Het afsluitend weekend was nog een groter succes mede dankzij de zon met zeer milde temperaturen.Het weerverschil tussen beide weekends kon niet groter zijn, toch zijn de wandelaars massaal komen wandelen in de prachtige natuur van Opglabbeek moet ronkende namen zoals de Oudsberg, de Wouterbron, het Zavelbos en het reservaat van de Bosbeekvallei.De vele pluimen over het zeer mooi uitgestippeld en gepijld parcours steken wij op de hoed van de uitpijlers en de dagelijkse controleurs van de wandelroutes.Gezien het grote succes zal er op 20 en 21 maart terug een coronaproof wandelparcours uitgestippeld worden met verschillende afstanden.