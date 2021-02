Kinderen en kleuters leven zich uit in sporthal

Op 19 februari kwamen in de voormiddag tweemaal 25 kleuters zich uitleven in de sporthal. Zeven begeleiders ontvingen de kinderen coronaproof in carnavalstijl. In de namiddag waren er 25 kleuters en 25 kinderen van de lagere klas, die zich konden uitleven met balspelen in de turnzaal. De begeleiders hadden hun handen vol om het de kinderen naar hun zin te maken. (foto Kim Boullart)