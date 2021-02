Kinderen maken nestkastjes ter bestrijding van processierups

Tijdens de kerst- en krokusvakantie maakten kinderen in jeugdhuis De Stip heel wat nestkastjes op maat van kool- en pimpelmeesjes. Mezen vinden de - voor ons irriterende - processierupsen namelijk een lekkernij.

Onderzoek toont aan dat het aantal nesten van deze rups met 80% kan verminderen als je deze mooie vogeltjes in hun buurt kan aantrekken.Het heeft wel wat tijd nodig voor de mezen er allemaal huizen maar op termijn is dit een zeer ecologische oplossing. Zo werden er al een 20-tal kastje opgehangen in sportcentrum 't Vlietje en de 30 stuks van de workshop tijdens de krokusvakantie krijgen een plek naast het toeristisch fietspad. Ook de Technische Dienst deed een oproep voor doe-het-zelvers en stelde een 250-tal houtpakketten ter beschikking. Ook deze zullen spoedig hun weg vinden naar processie hotspots! Foto's www.jeugdraadham.be.Zie ook www.instagram.com/jeugddienstham