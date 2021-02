Limburgs Landschap - Onze buizerd

“Neen, hij was veel groter!” Hoe vaak heb ik deze uitspraak niet moeten horen nadat iemand mij vroeg welke roofvogel ze gezien hadden. Het gesprek verloopt telkens ongeveer hetzelfde. “Zeg Dirk, ik heb een hele grote roofvogel gezien. Wat zou dat kunnen zijn?” Daarna volgt een over en weer gevraag over wat ze nu juist gezien hebben. Met meestal mijn doorgaans antwoord: “Dat was zo goed als zeker een buizerd”. Waarna ik steevast te horen krijg dat wat zij zagen veel groter was. Einde van mijn tussenkomst. Zij blijven erbij dat ze een ‘arend’ hebben gezien.Veel mensen onderschatten de grootte van onze buizerd. Het is een imposante verschijning, zeker als hij opvliegt en relatief dichtbij zit. Maar het is ook een wat zwaardere en niet zo lenige jager. Daarom dat hij vaak kiest voor de makkelijkste prooien. Zieke of – nog liever – al dode dieren. Soms doet hij een – meestal tevergeefse – poging om vanaf een paaltje naar een kleine prooi te duiken. Eigenlijk meer vallen. Kleine zoogdieren, zoals muizen of ratten, kan hij af en toe zo verschalken. Maar als die prooien dood zijn, dan is het iets makkelijker. Daarom vergelijk ik hem vaak met een gier in plaats van met een arend of andere grotere roofvogels. De vaak spectaculaire beelden van deze soorten op jacht zijn voor onze buizerd een verre droom.Toch blijft hij voor velendie hem tegenkomen, tot de verbeelding spreken. Op dit moment zwevend boven zijn toekomstig territorium. Luid ‘miauwend’ naar mogelijke partners. Baltsvluchten uitvoerend die zijn wat slome manier van jagen doen vergeten. Want als de liefde in het spel is, kunnen de meeste mannen plots net iets meer.Foto's: Buizerd in de sneeuw - Benny Odeur Buizerd zittend - Jo Verboven Buizerd in de vlucht - Marcel Moesen