Crescendo verkozen tot Populairste Dansstudio

Belgian Dance Awards (BDA) is een event voor alle dansers, dansstudio's, choreografen, uitvoerend dansers en iedereen die een liefde of passie heeft voor dans."Wat onze dansstudio zo populair maakt is dat we erg veerkrachtig, creatief en ondernemend zijn", klinkt het bij Dansstudio Crescendo. "Zeker in deze coronatijden is het belangrijk om ons niet te laten ontmoedigen door wat er niet mag, maar net ons in te zetten voor wat er wél kan en mag. Deze positieve aanpak zorgt voor veel waardering bij onze leden en ouders, en dat is dan ook de reden dat er zo massaal voor ons gestemd is! Onze studio bestaat dan ook uit een team van erg gedreven docenten die steeds openstaan om in te spelen op de veranderingen die zich voordoen." Online lessen, lessen in bubbels binnen en buiten, nieuwe roosters en groepsindelingen maken,... het is wekelijkse kost bij Dansstudio Crescendo! "Maar we gaan nog wat verder dan dat. Al sinds november bieden we vijfmaal per week gratis online kracht- en stretchlessen aan voor onze leden. Verder maken we met onze dansers vanaf 13 jaar leuke professionele dansfilmpjes op locatie en werken we momenteel aan een superleuk buitenproject waarbij we ondersteuning hebben gekregen van Danspunt (subsidieproject Code Dans)! Daarnaast is er ook voor leden die momenteel de lessen niet live bij kunnen wonen de mogelijkheid om de les online mee te volgen, om zo toch betrokken te blijven bij de lessen.""Momenteel zijn we in kleine bubbels van 4 ook van start gegaan met onze semi-professionele dansers van 18+, maar ook onze andere 18+ leden staan te popelen om weer van start te gaan. Hopelijk kunnen we ook hun snel goed nieuws brengen en terug buiten in actie schieten. Wij zijn er alvast helemaal klaar voor."