Het Referee Department van de KBVB ging bij zijn terugblik op de achtentwintigste speeldag slechts in op twee situaties. Het oordeelt dat de VAR correct tussenkwam bij het handspel van Munoz in de wedstrijd tussen KRC Genk en Beerschot. Ook de gele kaart voor Sainsbury in Anderlecht - KV Kortrijk is volgens het Referee Department correct.