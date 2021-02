Groen pleit voor uitbreiding bubbel van vier naar acht: “De problemen stapelen zich op”

“Experts zijn het erover eens dat voldoende afstand bewaren in de buitenlucht het virologisch risico sterk beperkt en dat elkaar buiten zien tegelijk een enorme boost is voor het mentale welzijn. Daarom ons voorstel”, zeggen De Sutter en Almaci.

Die pleiten ook voor extra aandacht voor jongeren. Ze reageren daarmee op de open brief van de Vlaamse jeugdkoepels maandag. Die vragen het Overlegcomité vrijdag meer perspectief te geven aan jongeren.

LEES OOK. Geen marge voor versoepelingen, maar toch komt iedereen aankloppen

“Voor sommige jongeren stapelen de problemen zich op. Voor veel van hen was de voorbije periode een erg donkere periode, letterlijk en figuurlijk, waarbij ze enkel sporadisch contact konden hebben met elkaar, meestal om les te volgen. Als we hen niet meer perspectief bieden de komende weken en maanden, dreigen veel jongeren er onderdoor te gaan”, zegt De Sutter. “Als we bij mogelijke versoepelingen hen wat ruimte geven om coronaproof het leven van jongeren wat aangenamer te maken, kan dat veel mentaal leed verzachten.”

Almaci treedt haar bij. “Er is meer visie nodig op jongeren. De psychische impact van de maatregelen op jongeren wordt onderschat. Ze voelen zich ook niet gehoord of erkend. Daarom zou het goed zijn om de coronaregels voor jongeren te versoepelen. Zo krijgen ze meer ruimte. Tegelijk vermijden we zo dat jongeren op andere, onveiligere manieren ontspanning zoeken en zo het virus terug doen oplaaien en hun familie en omgeving in onveilige situaties brengen.”

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus