Cagliari zet coach op straat, Eusebio Di Francesco is niet langer coach van Radja Nainggolan

Cagliari heeft zijn Italiaanse coach Eusebio Di Francesco (51) ontslagen. Dat heeft het nummer 18 uit de Serie A bekendgemaakt.

Cagliari is aan een belabberde reeks bezig in de Serie A. De ploeg van Radja Nainggolan, die tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van Inter Milaan, behaalde recent slechts 1 op 30. Vrijdag verloor Cagliari met 0-1 van Torino. In de Serie A is de club na 23 speeldagen pas 18de, vijf punten verwijderd van de veilige zone.

Di Francesco stond pas sinds afgelopen zomer aan het roer bij Cagliari. De voormalige Italiaanse international volgde toen Walter Zenga op. Di Francesco coachte eerder Lecce (2011), Sassuolo (2012-2017), AS Roma (2017-2019) en Sampdoria (2019). (belga)