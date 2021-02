Duits ex-international Metzelder, verdacht van bezit kinderporno, in april voor gerecht

De rechtszaak rond de Duitse oud-voetbalinternational Christoph Metzelder, die aangeklaagd wordt voor het bezit en de verspreiding van kinderporno, zal vanaf eind april in Düsseldorf voor het gerecht komen. Dat hebben gerechtelijke bronnen bevestigd.

In september 2019 kwam justitie naar buiten met de verdenking tegen de intussen 40-jarige Metzelder, 47-voudig international en oud-speler van onder meer Borussia Dortmund, Real Madrid en Schalke 04. Metzelder zou beeldmateriaal in bezit hebben gehad waarop kinderen worden misbruikt en hij zou de kinderporno ook aan anderen hebben doorgespeeld. De gewezen verdediger ontkent de aantijgingen. De rechtszaak komt vanaf 29 april voor.

Metzelder verzamelde tussen 2001 en 2008 47 selecties voor de Duitse nationale elf. Het merendeel van zijn carrière speelde hij in Duitsland: eerst bij Dortmund (2000-2007) en na een passage bij Real Madrid (2007-2010) bij Schalke 04. In Gelsenkirchen sloot hij in 2013 zijn carrière af. Nadien volgde hij een trainersopleiding bij de Duitse voetbalbond DFB. (belga)