Is Khloé Kardashian verloofd? Ring doet vermoeden van wel

De relatie van Khloé Kardashian (36) en Tristan Thompson (29) kende de voorbije jaren heel wat ups and downs. Ze kregen met True samen een dochtertje, maar in de aanloop naar de bevalling werd de basketter gespot in het gezelschap van andere dames. Hij zou de Keeping up with the Kardashians-ster uiteindelijk ook hebben bedrogen met Jordyn Woods, de beste vriendin van haar halfzus Kylie Jenner. Ze zette hem uiteindelijk aan de deur, maar de twee vonden de laatste maanden de weg naar elkaar terug.

En nu vragen heel wat fans zich af of de twee zelfs verloofd zijn. Aanleiding daarvoor is de foto die Khloé zopas op Instagram deelde en waarop te zien is hoe ze aan haar ringvinger een gigantische diamant draagt. In het bijschrift wordt er niets verteld over een mogelijke verloving, maar heel wat van haar volgers lijken er zeker van te zijn.

“Samen hard gewerkt”

“Tristan is dezer dagen zeer toegewijd aan Khloé”, vertelt een insider aan E! News. “Ze hebben samen heel hard gewerkt aan hun relatie en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.” Ook Khloé bevestigde eerder al dat de NBA-speler nu meer zijn best doet. “Vroeger gingen zijn woorden gepaard met weinig daden, maar hij is veranderd”, zei ze daarover.

Er beweegt zich op romantisch vlak de laatste tijd heel wat ten huize Kardashian-Jenner. Zo bevestigde Kendall Jenner vorige week haar relatie met basketter Devin Booker en ook Kourtney Kardashian maakte wereldkundig dat ze samen is met Blink-182 drummer Travis Barker. Maar er was ook minder nieuws: zo heeft Kim Kardashian officieel de scheiding van Kanye West aangevraagd.