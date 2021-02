Limburgse Wandelchallenge: vogels spotten in Lanaken

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. De Lanakense burgervader Marino Keulen (Open Vld) trekt zijn stapschoenen aan in het mooiste dorp van Vlaanderen: Oud-Rekem.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

Burgemeester Keulen: “Oud-Rekem is een middeleeuwse stad op mensenmaat. Gezelligheid en hartelijkheid plus - in gewone tijden - horecabeleving in een historische kader typeren dit stukje

Marino Keulen, burgemeester van Lanaken — © rr

Lanaken.” Ook natuurliefhebbers komen in deze regio ruimschoots aan hun trekken. “Natuurgebied Oude Weerd ligt vlakbij. De Zuid-Willemsvaart loert eveneens om de hoek. Wie richting Boorsem wandelt, waant zich op een plek waar Georges Simenon zijn zoveelste stukje over Maigret kan schrijven. Geef uw ogen de kost op deze zeer gevarieerde lus en geniet.”

Starten doen we op de parking aan Colmonterveld. Zo wandelen we eerst een stukje door Oud-Rekem. Het dorp werd in 2008 nog als mooiste van Vlaanderen bekroond. Dus zeker de moeite. Het sfeervolle centrum is autoluw, waardoor het de ideale plek is om op het gemakje te beginnen stappen.

We verlaten het dorp en steken de Zuid-Willemsvaart over. Dan gaat de tocht langs landbouwvelden tussen Uikhoven en Herbricht. Een deel ligt in de bedding bij de Maas, bij hoog water kan dit blank komen staan. Ook het dorp Herbricht zelf ligt in overstromingsgebied. Al bevindt het zich op een natuurlijke hoogte in het landschap, kan het plaatsje bij extreem hoog water toch overstromen. Ongeveer 10 jaar geleden gebeurde dat een laatste keer.

Vogelparadijs

Vervolgens wandelen we langs een prachtig stukje Maasoever in een buitenbocht van de rivier.

© rvb

Aan de overzijde, in Itteren, zijn werken uitgevoerd om de Maasdorpen beter te beschermen tegen hoogwater. Hierdoor is de bedding lager komen te liggen en staat een deel van het gebied vaak onder water. Het is een waar paradijs voor allerhande watervogels die hier af- en aan vliegen of ronddobberen op het water. Zeker een pauze waard.

Ter hoogte van Hochterbampd volgt de oranje lus de fietsdijk. Wie nog wat meer wil genieten van de Maas kan er hier voor kiezen om even van het pad af te wijken en verder te struinen langs de oevers. Fout lopen is geen optie want je komt vanzelf weer uit op de oranje wandellus net ten noorden van Smeermaas.

Na Smeermaas leidt de wandeling ons langs de landerijen van het kasteel van Hocht. Op deze plek werd in 1180 een cisterciënzerabdij gesticht door de heren van Pietersheim. In Neerharen steken we weer een kanaal over. Dit is het kanaal Briegden-Neerharen dat de verbinding vormt tussen het Albertkanaal en de Zuid-Willemsvaart. Hier is ook een sluis, met wat geluk passeert er net een schip. Het laatste stuk van de wandeling volgt het jaagpad van de Zuid-Willemsvaart met tot slot een klein uitstapje door een van de charmantste straten van Neerharen.

(Lees verder onder de foto)

© Erwin Christis

Praktisch

Wandeling? Oud-Rekem

Startplaats? Colmonterveld in Lanaken

Lengte? 15,4 km, of 20.800 stappen in bijna 4 uur tijd

Signalisatie? Volg de oranje bol

Nodig? Waterdichte wandelschoenen, het pad is grotendeels onverhard

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

© www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kempen en Maasland, Lage Kempen en de Provincie Limburg.