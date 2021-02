200.000 kijkers voor livestream van zeldzame cactus die op het punt staat te bloeien

Onderzoekers van de Cambridge University zijn er voor de eerste keer in geslaagd een bloem van een zeldzame cactus te laten bloeien op Britse grond. Selenicereus wittii komt enkel in het Amazonegebied voor en wordt omschreven als een “eigenaardige en unieke cactus”, maar groeit nu voor het eerst in de botanische tuin van Cambridge. 200.000 fans van bloemen volgden via een livestream hoe de ‘maanbloem’ langzaam haar kroonbladeren opende, bestoven en geoogst werd en daarna de petalen weer sloot.