Ruim een op tien te snel bij snelheidscontroles in politiezone BIHORI

Bilzen/Hoeselt/Riemst

Ruim 1 op 10 bestuurders reed afgelopen weekend te snel bij de snelheidscontroles. Er werd geflitst in de Maastrichterstraat, de Waterstraat, de Riemsterweg, de Rode Kruislaan en de Taunusweg in Bilzen; de Maastrichtersteenweg, Mgr. Kerkhofslaan en Burg. Marresbaan in Riemst; de Tongersesteenweg en de Romershovenstraat in Hoeselt. 509 van de in totaal 4.254 gecontroleerde voertuigen reed sneller dan toegelaten.

De zwaarste overtredingen werden vastgesteld op de Taunusweg in Munsterbilzen (118 km/uur waar 70 km/uur is toegelaten) en de Maastrichtersteenweg in Riemst (90 km/uur waar 50 km/uur mag). In Romershoven (Hoeselt) reed een op vier bestuurders te snel. mm