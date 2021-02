Diest

Bij een verkeerscontrole heeft de politie het voorbije weekend een 40-jarige Pool ingerekend tegen wie een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd . De man, die in Aarschot woont, verscheen voor de onderzoeksrechter in Leuven en is na verhoor naar de gevangenis gebracht in afwachting van zijn uitlevering. tb