Gwyneth Paltrow, actrice en tegenwoordig vooral baas van het lifestylemerk Goop, ging in een interview met The New York Times dieper in op een selfie die ze in februari vorig jaar op Instagram had gedeeld. Toen vloog ze met het vliegtuig van de VS naar Parijs en droeg ze een zwart mondmasker. “Op weg naar Parijs. Paranoïde? Voorzichtig? In paniek? Pandemie? Propaganda? Paltrow gaat gewoon met dit ding in het vliegtuig slapen. Blijf veilig. Schud geen handen en was ze regelmatig”, schreef ze erbij.

Zoveel maanden later en nu mondmaskers ook in de Westerse wereld gemeengoed geworden zijn, meent Paltrow dat zij toen een trend startte. “Dat is een bekend patroon in mijn leven”, zegt ze. “Ik doe iets als een van de eersten, en dan zegt iedereen: Wat doet ze toch? Is ze gek? En dan wordt het vervolgens door iedereen overgenomen.”

Op Twitter volgde al snel heel wat commentaar op die claim dat zij een van de eersten was om een mondmasker te dragen. Er wordt haar vooral een compleet gebrek aan zelfbewustzijn verweten. “Stel je voor dat je denkt dat je een trendsetter bent omdat je tijdens een pandemie een mondmasker draagt”, klinkt het onder meer. “Iedereen zou Gwyneth beter bedanken voor het starten met de mondmaskertrend en het redden van onze levens.”

Voor haar absurde claim wordt vooral gewezen naar Azië. Daar is het al decennialang ingeburgerd om mondmaskers te dragen. “Het lijkt erop alsof Gwyneth nog nooit in Japan is geweest. Of in Korea. Of in feite gelijk welk land in Oost-Azië”, zegt iemand nog.