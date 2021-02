Hulp bij zoektocht naar kinderopvang

Er komt in Zonhoven een zogenaamd Lokaal Loket Kinderopvang (LLK). Het LLK informeert ouders over het aanbod aan kinderopvang en ondersteunt indien nodig bij de zoektocht naar kinderopvang.

Het doel van jet LLK is om is om onze inwoners te helpen bij hun zoektocht naar kinderopvang. In samenspraak met onze partners van het Lokaal Overleg Kinderopvang hebben wij de erkenning van het Lokaal Loket Kinderopvang (LLK) aangevraagd en verkregen. Onze deskundige ‘Huis van het Kind en kinderopvang’ neemt de coördinatie op zich en kan vanuit die rol indien nodig de link zijn tussen de vraag van onze burgers en het aanbod van de verschillende kinderopvanginitiatieven die in onze gemeente actief zijn.

Ouders die hulp kunnen gebruiken in hun zoektocht kunnen zich voor verdere informatie richten tot kinderopvang@zonhoven.be of bellen naar 0476/60 71 11.”