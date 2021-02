Bijna vierduizend bezoekers op zondagsmarkt

“Na een paar weken met slechter weer en mindere opkomst was afgelopen zondag een welgekomen opsteker voor de marktkramers,” zegt bevoegde schepen Frank Vandebeek. De bezoekers appreciëren het duidelijk dat onze markt Corona-proof wordt georganiseerd met onder andere aparte ingangen, stewards en éénrichtingsverkeer. Dat stelt veel mensen gerust en moedigt, natuurlijk samen met het mooie weer, het koopgedrag aan. Met de lente in zicht rekenen we erop dat deze positieve trend zich verder zet. Daarbij rekenen we niet enkel op het mooie weer maar zullen we aan de bezoekers ook regelmatig live beiaardmuziek aanbieden.