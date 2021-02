De Noord-Ier Jordan Brown, pas de 88ste op de wereldranglijst, heeft zondagavond de Welsh Open gewonnen. The Antrim Ferrari, zoals de bijnaam van Brown luidt, versloeg in een beklijvende finale levende legende Ronnie O’Sullivan met 9-8. Opvallend: Brown was na een mislukt seizoen acht jaar lang geen prof geweest. Pas sinds 2018 is hij weer als professioneel snookerspeler aan de slag.