Osaka klimt naar tweede plaats op WTA-ranking, Mertens is nummer twee op dubbelranglijst

Naomi Osaka, die zaterdag de Australian Open won, doet haasje-over met de Roemeense Simona Halep op de nieuwe WTA-ranking. De Japanse staat nu op de tweede plaats, achter de Australische Ashleigh Barty. Elise Mertens verliest één plek en is nu 17de. Op de dubbelranglijst is ze opgeklommen naar de tweede plaats, nadat ze samen met Aryna Sabalenka de eindzege veroverde in Melbourne Park.

Na het behalen van haar vierde grandslamtitel nadert Osaka (7835 ptn) tot op 1351 punten van Barty (9186 ptn). De Amerikaanse Sofia Kenin en de Oekraïense Elina Svitolina maken de top vijf vol. Serena Williams, halvefinaliste op de Australian Open, stijgt van de elfde naar de zevende plaats.

Jennifer Brady, verliezend finaliste Down Under, boekt 11 plaatsen winst en is nu 13e. Dat is de hoogste notering in de carrière van de Amerikaanse. Door haar opmars zakt Elise Mertens, die strandde in de achtste finales in Melbourne, naar de 17e plaats.

Alison Van Uytvanck is de Belgische nummer 2 op de 66e plaats (+1). Kirsten Flipkens is 92e (-2), Greet Minnen 113e (-3), Ysaline Bonaventure 124e (-1), Yanina Wickmayer 169e (-2), Maryna Zanevska 228e (+30), Marie Benoit 231e (+8) en Lara Salden 256e (-5).

Elise Mertens en Aryna Sabalenka, die afgelopen weekend hun tweede grandslamtitel veroverden na de US Open in 2019, voeren voor het eerst het dubbelklassement aan. De Wit-Russische is de nieuwe nummer 1, net voor haar Belgische partner. Na het behalen van de eindzege op de Australian Open liet het duo optekenen niet meer samen te zullen aantreden op de grote toernooien. Sabalenka, achtste op de WTA-ranking, wil namelijk focussen op haar carrière in het enkelspel. Kim Clijsters blijft tot op vandaag de enige Belgische die helemaal bovenaan de dubbelranglijst stond. In de zomer van 2003 combineerde ze die plek zelfs drie weken met de koppositie in het enkelspel.

(belga)