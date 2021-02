Comeos: “Open horeca (onder voorwaarden) op 21 maart”

Op 21 maart moet de horeca volledig heropenen. Dat zegt handelsorganisatie Comeos in Het Laatste Nieuws. “Beslissing moet vrijdag door Overlegcomité genomen worden.”

Op 21 maart zal de horeca in België acht maanden gesloten zijn door corona. “Al die tijd zitten 80.000 mensen technisch werkloos thuis en lijdt de sector enorme verliezen. Het is nu écht wel tijd om te heropenen”, zegt Dominique Michel, afgevaardigd bestuurder van Comeos, in Het Laatste Nieuws. “De economische én sociale gevolgen zijn bijna niet meer recht te trekken.”

Hij pleit daarom voor een volledige heropening van de horeca op 21 maart. Enkel de terrassen of enkel de restaurants en niet de cafés, dat kan niet volgens hem. “Iedereen gelijk”, zegt Michel. Hij is wel te vinden voor bijkomende veiligheidsmaatregelen: een algemeen sluitingsuur om 23 uur, een verplichte CO2-meter en stoelen die rug aan rug op 1,5 meter afstand van elkaar staan. Maar bij de verzameling van klantgegevens stelt hij zich wel vragen. Daar zou, volgens Comeos, niets mee gedaan zijn door de contacttracers.

Volgens Michel moet de knoop vrijdag op het Overlegcomité doorgehakt worden zodat de sector zich kan beginnen organiseren. “Een heropening enkele dagen na de bekendmaking is niet realistisch.” (sgg)