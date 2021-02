Jeugdorganisaties vragen prioriteit aan Overlegcomité

De Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Scholierenkoepel en de Vlaamse Vereniging van Studenten vragen gezamenlijk in een open brief om prioriteit. Ze willen dat het Overlegcomité van vrijdag beslissingen neemt die het voor de jongeren dragelijker maakt. Dat schrijft De Morgen.

“We merken dat er de laatste tijd meer erkenning komt voor de situatie van jongeren. Maar nu willen we benadrukken dat het tijd is voor actie om die situatie ook te verbeteren”, zegt Amir Bachrouri (18), voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, in De Morgen. Hij komt samen met de Vlaamse Scholierenkoepel en de Vlaamse Vereniging van Studenten in een gezamenlijk statement naar buiten naar aanleiding van het Overlegcomité vrijdag. Elk van de organisaties doet concrete voorstellen binnen hun vakgebied om de coronacrisis voor de jongeren dragelijker te maken.

De Vlaamse Jeugdraad vraagt onder meer voor meer buitenschoolse activiteiten en pleit ervoor om jongeren opnieuw in groepen van maximaal tien te laten samenkomen. De Vlaamse Scholierenkoepel wil opnieuw meer activiteiten op school naast de lessen. “Er is nu veel leertijd omdat er niet veel andere zaken doorgaan. School is op dit moment zo gereduceerd tot het minimum. En dat is enkel lesgeven. Er zou opnieuw plaats gemaakt moeten worden voor een boswandeling of een stadsspel. Dat om de dagelijkse sleur van les hebben te doorbreken”, zei Louis Notte, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel, bij Radio 1 maandagochtend. “We hebben al vaak onze stem laten horen, maar het is tijd dat er actie ondernomen wordt. We zouden corona toch wat dragelijker moeten maken voor jongeren”, zei Notte.

De Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt vooral meer duidelijkheid over de kotbubbel op vrijdag. (sgg)