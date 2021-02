Laura Wasser: de scheidingskoningin van Hollywood die niet in het eeuwige huwelijk gelooft en nu ook Kim Kardashian bijstaat

Kim Kardashian en Kanye West gooien de handdoek in de ring en gaan scheiden. Zoals bij wel meer sterrenkoppels staat daarbij veel (geld) op het spel. Een steengoede advocaat is dan ook welgekomen. Enter Laura Wasser. Dé echtscheidingskoningin van Hollywood hielp eerder al beroemde klanten als Britney Spears en Angelina Jolie, en nu mag ze haar tanden in de zaak van Kim Kardashian. Dat ze een harde tante is, bewijst haar bijnaam: “de bulldog”.