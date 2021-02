De brug die nu klaar ligt op de oever van het Albertkanaal wordt in het weekend van 7 maart ingevaren. — © ZB

Beringen

Op dit ogenblik zijn de voorbereidingen voor de plaatsing van de nieuwe kanaalbrug in Beringen volop bezig. De metalen brug die nu nog op de oever staat opgesteld, is de langste brug die over het Albertkanaal wordt geplaatst