Hasselt

Vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw samen, maar de kans dat er versoepelingen zullen aangekondigd worden is miniem. De regering wacht koortsachtig af wat de impact is van de steeds dominantere Britse variant op de cijfers. Over drie weken zou dat effect duidelijk moeten zijn.