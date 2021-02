Vaccinatiecentrum opent deuren

Het vaccinatiecentrum op de Minderbroerderssite in Sint-Truiden opent op maandag 22 februari de deuren. Dit is ook de locatie waar inwoners van Nieuwerkerken zich zullen laten inenten.

De komende weken zullen de 56.000 inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken opgeroepen worden om zich in de Minderbroederssite in Sint-Truiden te laten vaccineren. Een aangepaste signalisatie en verkeersgeleiding zal ervoor zorgen dat de mensen vlot hun weg vinden naar de vaccinatiesite.

Alle inwoners krijgen een folder in de bus met praktische info over het centrum. Verder is er een video gemaakt met een rondleiding het vaccinatiecentrum. Er loopt ook een fotocampagne om mensen te motiveren om zich te laten vaccineren. “Aan die fotocampagne hebben mensen van de hele regio meegewerkt. Het is een mooie foto met quote over het verlangen naar een toekomst zonder corona. Met de campagne willen we dan ook zo veel mogelijk mensen overtuigen om zich te laten vaccineren”, vertelt burgemeester Dries Deferm van Nieuwerkerken. len