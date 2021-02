Limburgse Bente Deckers knalt Asterix AVO naar veertiende bekerzege in vrouwenvolleybal

Asterix AVO Beveren heeft zondag de Beker van België volleybal voor vrouwenteams gewonnen. Het Oost-Vlaamse team versloeg in de finale in de Antwerpse Lotto Arena VC Oudegem in drie sets: 27-25, 25-12 en 25-20.

Oudegem schakelde in de halve finales Tchalou uit. Asterix AVO was te sterk voor VDK Gent. Vorig seizoen was Asterix Avo, dat de Beker ook in 2017 en 2018 won, nog verliezend finalist. Als Asterix Kieldrecht won het team voordien dertien bekers. Oudegem won de beker al één keer, in 2013.

Titelverdediger Hermes Oostende sneuvelde in de kwartfinales tegen Tchalou.

Roeselare won zondagnamiddag voor het zesde jaar op rij de Beker van België bij de mannen. In de finale tegen eeuwige rivaal Maaseik haalden ze het met 3-1: 25-21, 25-23, 19-25 en 25-19.

