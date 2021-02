De politie stelde vrijdag om 16.55 uur vast dat er met stenen tien vensters werden ingegooid bij een pand op de Rijksweg in Dilsen.

Nog in Dilsen, ditmaal de Schoolstraat, kreeg de politie zaterdag om 8.40 uur een melding van enkele beschadigde garages en ook een deur. Onbekenden spoten een substantie in de sloten. Het verdere onderzoek is lopende. ppn