De brandweer van Genk rukte zaterdag rond 19.40 uur uit voor een melding van een brand op Oeleinderheide in As. Daar was vuur ontstaan aan de overkapping van enkele gasflessen nabij de woning. Bij aankomst van de brandweer had de eigenaar het brandje al grotendeels zelf kunnen blussen. De brandweer bluste nog na. De gasflessen en het huis werden gevrijwaard. ppn