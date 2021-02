Zaterdag pakte Sanne Cant (Iko-Crelan) in Sint-Niklaas de laatste podiumplaats in. Zondag deed ze het in Oostmalle net iets beter en behaalde ze de dichtste ereplaats na Denise Betsema. De Belgische kampioene neemt zo met een nieuwe podiumplaats afscheid van haar veldritseizoen.