Duizenden fans troepen ondanks coronamaatregelen samen bij stadion voor Milanese derby

Duizenden voetbalfans zijn zondagmiddag samengetroept in de buurt van San Siro, in aanloop naar de derby (15u) tussen AC Milan en Inter.

Op videobeelden die verschenen op Italiaanse media is te zien hoe heel wat supporters van AC Milan wachten op de teambus. Daarbij respecteerden ze allerminst de huidige gezondheidsmaatregelen die in Italië gelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook staken ze enkele rookbommen en Bengaals vuur af.

Inter staat in de Serie A aan kop, met een punt meer dan Milan. De stadsderby betekent ook een nieuwe ontmoeting tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic. De strijd tussen beide topspitsen beheerst al weken de gemoederen in Italië, zeker nadat de Belg en de Zweed eind januari in de kwartfinale van de Coppa Italia met mekaar in de clinch gingen. Die aanvaring leverde het tweetal een wedstrijd schorsing op.

Bij Milan start ook Alexis Saelemaekers in de basis.