Denise Betsema heeft tijdens de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle nog eens de puntjes op de i gezet. De Texelse won voor de tweede opeenvolgende dag en sluit zo het veldritseizoen perfect af. Betsema rekende in Oostmalle af met Belgisch kampioene Sanne Cant en Inge van der Heijden, die als tweede en derde op het podium mee mochten.