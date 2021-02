In Ik vertrek uit Vlaanderen op VTM 2 zag u vorig jaar hoe vijf Vlaamse gezinnen hun gîtes en B&B’s in het buitenland probeerden op te starten, terwijl de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte. Een jaar later heeft niemand de buitenlandse droom opgegeven, al heeft de realiteit wel enkelen teruggefloten.