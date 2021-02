Beelden van in vliegtuig tonen hoe stukken van motor naar beneden vallen

Niet alleen Meerssen in de buurt van Maastricht werd zaterdag opgeschrikt door in het rond vliegende vliegtuigonderdelen, ook in de Amerikaanse staat Colorado vielen er brokstukken uit de lucht. Als bij wonder vielen er geen doden.

Zaterdag kreeg de politie in de stad Broomfield meldingen uit verschillende wijken van de stad van mensen die stukken van een vliegtuig hadden gevonden. Het grote ronde brokstuk dat bij iemand in de tuin plofte, lijkt afkomstig van de vliegtuigmotor. Volgens de plaatselijke politie had het vliegtuig motorproblemen. Andere delen belandden op een sportveld.

Volgens de hulpdiensten van de plaats in de staat Colorado zijn er nog geen meldingen binnengekomen over gewonden. En als je de grootte van de onderdelen ziet, mag dat een klein wonder heten. Ook de politie beaamt dat en is verbaasd dat niemand gewond raakte en er geen doden vielen.

© EPA-EFE

Het toestel, een Boeing 777-200 met aan boord 231 passagiers en tien bemanningsleden, is volgens de politie veilig geland op Denver International Airport. Volgens CNN gaat het om een toestel van United Airlines dat op weg was naar Honolulu vanuit Denver. Het toestel moest volgens de Amerikaanse nieuwszender terugkeren naar Denver International Airport vanwege motorproblemen.

Twee passagiers verklaarden dat ze de hitte van de motor konden voelen in het vliegtuig na de ontploffing. “De vlucht startte zonder problemen en plots was er een grote knal, je kon het voelen”, aldus Brenda Dohn. “Ik zag plots rook uit de vleugel komen en wist dat er iets aan de hand was.” Dohn zag puin vliegen en wilde naar eigen zeggen niet weten hoe erg het was. “Ik hoopte gewoon dat we nog veilig zouden kunnen landen.”

Een getuige die het toestel zag, verklaarde dat het overvloog met een brandende motor. Een andere getuige sprak over een explosie in de lucht. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is de rechtermotor van het vliegtuig kort na het opstijgen vanuit Denver uitgevallen. Het incident wordt onderzocht.