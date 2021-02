UAE Tour. Mathieu van der Poel haalt al meteen uit: “Met crossvorm in de woestijn”

De eerste etappe van de UAE Tour zorgde al meteen voor sensatie. Onder invloed van de wind ontstond een kopgroep van 26 met daarbij de onvermijdelijke Mathieu van der Poel. Tegen zijn eindschot bleek niemand opgewassen. Wat een entrée voor Alpecin-Fenix op het hoogste niveau.

Een eerste poging om waaiers te trekken kende in eerste instantie geen succes. Maar toen na honderd kilometer zich een nieuwe mogelijkheid aandiende, was het wel prijs. Een kopgroep van 26 ontstond met daarbij ook drie renners van Alpecin-Fenix: Mathieu van der Poel, Gianni Vermeersch en Roy Jans. Ook Deceuninck - Quick Step had de slag niet gemist met maar liefst vijf renners. Spurter Sam Bennett miste echter wel de slag. Snelle benen? Fernando Gaviria en Elia Viviani die ook Kenneth Vanbilsen in steun had. Klassementsrenners? Tadej Pogacar, Adam Yates en voor Deceuninck - Quick Step Joao Almeida. De Giro-revelatie van vorig jaar verzamelde onderweg ook wat bonusseconden en liet meteen zijn klassementsambities blijken.

Almeida was ook de eerste die op het lokale circuit van Al Mirfa demarreerde maar hij kreeg enkel waakhonden mee. UAE probeerde met Pogacar en Bjerg in dienst van Gaviria de finale te controleren. Fausto Masnada was de volgende Quick Stepper die probeerde de spurt te ontlopen maar ook hij werd tot de orde geroepen. Derde keer, goede keer moet Matteo Cattaneo gedacht hebben. De ervaren Italiaan van Deceuninck - Quick Step sloeg meteen een kloof maar het was Fernando Gaviria zelf die de Italiaan tot de orde riep.

Spurten dus en daarin stond geen maat op… Mathieu Van der Poel. De Nederlander haalde het voor de debuterende David Dekker (Jumbo-Visma) en de Let Emils Liepins (Trek-Segafredo). Nauwelijks drie weken na het behalen van de wereldtitel in het veld knoopt Van der Poel daar waar het in Oostende stopte, namelijk met winst.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Na een harde wedstrijd weet ik dat ik het kan afmaken”, reageerde Van der Poel. “Na de tussenspurt werd er doorgetrokken en reed er een mooie groep weg. Ik reed er naartoe, wat volgde was een heel lastige koers. Maar dat speelde in mijn voordeel. Dan wordt mijn spurt beter en beter. Ik moest gewoon zorgen dat ik in een goede positie zat. Het is fantastisch om het wegseizoen met een zege kan beginnen, zeker als je het niet verwacht. Dit is mijn crossvorm in de woestijn. Een grote dankjewel ook voor Gianni Vermeersch die in de slotfase de laatste vluchters tot de orde riep.” (gvdl)